Непривитые и пожилые люди больше других рискуют заразиться омикрон-штаммом COVID-19

Категории людей, которые больше других рискуют заразиться штаммом COVID-19 «Омикрон», перечислили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан,

Согласно данным ВОЗ, смертность от штамма «Омикрон» увеличивается с возрастом больного. При этом те, кто привился от COVID-19, переносит его в легкой форме, отметил Райан. Его коллега Мария ван Керхове добавила, что в группу риска по омикрон-штамму коронавируса также входят пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания, сообщает CNBC.

Эксперты ВОЗ ранее перечислили симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Среди них есть как обычные простудные признаки, так и расстройства пищеварительной системы, сообщает телеканал «360».