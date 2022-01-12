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В Нижегородской области застрелили депутата Ковернинского муниципального округа Розина

Происшествия
/ Обновлено: 12 января 2022 10:49
В Нижегородской области застрелили депутата Ковернинского муниципального округа Розина

Депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин поступил в больницу с огнестрельным ранением печени. Несмотря на усилия врачей, спасти народного избранника не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, депутат подвергся нападению вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1982 года рождения, который является владельцем трех единиц огнестрельного оружия.

Стражи порядка ввели план «Перехват» в Городецком районе области. Злоумышленника ищут в лесном массиве возле деревни Зиняки.

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