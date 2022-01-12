«России некуда отступать». Политологи заявили о бессмысленности переговоров с НАТО

В среду, 12 января, в Брюсселе состоится второй раунд консультаций между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности. Это станет логическим продолжением переговоров России и США, которые прошли 10 января в Женеве, и первым за 2,5 года заседанием Совета Россия — НАТО.

Российскую делегацию на грядущей встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. Со стороны Запада в консультациях примут участие постоянные представители 30 государств-членов НАТО в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек Альянса Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители стран-участниц организации.

«Без откатов»

Накануне Столтенберг и постпред США при НАТО Джулианн Смит подчеркнули, что Альянс планирует выслушать озабоченности России и начать с ней открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, особенно в части расширения организации.

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«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — отрезала Смит, отреагировав на призыв замглавы МИД РФ Сергея Рябкова к НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 97-го года».

Наиболее перспективной сквозной темой с Россией в НАТО считают вопросы снижения военных рисков, военную транспарентность и контроль над вооружениями, заявила Смит в комментарии ТАСС. По ее словам, позиция стран Альянса накануне переговоров едина — они не испытывают «ни оптимизма, ни пессимизма».

«Завтра [12 января — прим. ред.] будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным — мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», — сказала постпред США при НАТО.

Федеральное агентство новостей /

«России некуда отступать»

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и отодвинуть военный контингент от границ государства. Он обратил внимание, что НАТО пытается доминировать не только на суше, но и на море, и в воздухе, а России «некуда отступать».

«Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии. Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. Любой маломальский, даже начинающий эксперт, знает об основах дипломатической работы», — укорил Антонов американцев за дерзкие формулировки.

Дипломат напомнил, что России нужны конкретные действия со стороны США, а не «дезинформация и обвинения во всех грехах». В этой связи Москва ждет письменных ответов на конкретные предложения и выступает за разрядку напряженности.

«Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок», — констатировал Антонов.

twitter.com / Пресс-служба посольства РФ в США

Нестыковка позиций

Основные требования Москвы к США и НАТО сводятся к трем пунктам: вывод американского ядерного оружия из Европы, прекращение развертывания военных сил Альянса у границ России и создание там военной инфраструктуры, а также официальный отказ организации от планов втягивания в свои ряды Украины и Грузии.

По мнению российской стороны, такие шаги позволят восстановить баланс безопасности в Европе, который был нарушен после распада СССР и Организации Варшавского договора, и значительно разрядить военно-политическую напряженность в регионе.

Однако эксперты убеждены, что каких-либо решений от грядущих переговоров ждать не приходится — на встрече РФ и НАТО произойдет очередной обмен позициями, которые и так известны. По мнению политолога Марата Баширова, большинство европейских союзников и рады разрядить отношения с Москвой, но «вынуждены смотреть в рот Вашингтону».

kremlin.ru / Администрация президента России

«Мы не договоримся с США. И, судя по твердой риторике наших дипломатов, военных, спикера Госдумы Володина, сенаторов, решение о "военно-техническом ответе" принято. <…> Это должна быть прямая угроза военной инфраструктуре НАТО и населению Европы и США. А значит все решается в квартете: старые и новые (гиперзвуковые) средства доставки боеприпасов, использование ВВС и ВМФ РФ, новые точки размещения, ядерное оружие», — предположил эксперт в Telegram-канале «Политджойстик».

Новые меры президент РФ Владимир Путин может озвучить после окончания переговоров с США и НАТО, например, во время послания Федеральному собранию, продолжил Баширов. Вероятно российский лидер огласит его в конце января — начале февраля 2022 года.

«Новые точки: западные границы России, в том числе Крым и Калининград. Восточные границы России, в том числе Чукотка и острова Курильской гряды. Новые полетные маршруты наших стратегических бомбардировщиков. Москитные ракетные корабли с гиперзвуковыми ракетами в южных, восточных и северных морях», — рассуждает политолог.

Пресс-службы Минобороны РФ /

Незадолго до переговоров в Брюсселе Минобороны РФ объявило о новых учениях в центральных и юго-западных регионах РФ. 11 января к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях приступили около 3 тыс. военнослужащих Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс потребовал разъяснений по поводу маневров или же вовсе их прекращения.

В свою очередь ученый-востоковед Евгений Сатановский указал, что никто в Москве не настроен бесконечно долго ждать результатов встречи в Женеве и, более того, вести бессмысленные разговоры ни о чем.

«Если НАТО не хочет добровольно отойти к границам 1997 года, значит его туда отодвинут. Всего-то делов...» — написал он в Telegram-канале «Армагеддоныч».

При этом председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ, политолог Федор Лукьянов, напротив, выразил мнение, что варианты сближений позиций между сторонами еще будут обсуждаться. Однако все упирается в два уровня полной нестыковки позиций.

kremlin.ru / Администрация президента России

Если США позиционируют текущие встречи как разговор об Украине и предотвращение якобы вторжения РФ на ее территорию, то Москва ставит во главу угла принципы европейской безопасности и расширение НАТО на восток.

Кроме того, американцы предпочитают обсуждать технические обстоятельства, в частности, контроль над обычными вооружениями и укрепление мер доверия, а российская торона требует политических переговоров и только после этого — прикладных аспектов.

«Пока эти противоречия выглядят неразрешимыми. Требования — предельно публичны, то есть отказ от них, по идее, может быть воспринят как слабость, получается, что переговоры заведомо обречены. Несмотря на это, к ним обстоятельно готовились. Делегации с обеих сторон — России и США — внушительные, такие группы профессионалов, в принципе, не собирают, чтобы просто обменяться лозунгами», — отметил Лукьянов.

nato.int / Пресс-служба НАТО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что мяч сейчас на стороне Вашингтона — именно от его действий зависит выход из сложившейся ситуации и снятие напряженности в мире. Впрочем, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев убежден, что США не готовы обсуждать предложение РФ о запрете на вхождение новых стран в состав НАТО, поскольку стремятся к созданию однополярного мира. Другое дело, что и воевать за такую цель американцы не готовы.

«Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками. Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — напомнил Косачев.

Подробнее о том, как завершились переговоры РФ и США в Женеве 10 января, читайте в материале «ПС».