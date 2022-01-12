Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон продолжительное время предпринимает попытки остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила она.

Нуланд также добавила, что в Берлине подтвердили готовность заблокировать проект в случае «агрессивных действий» России в сторону Украины.

Ранее 8 января генеральный секретарь правящей Социал-Демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» не связан с политикой. Он также указал, что немецкое правительство взвесили «многочисленные опасения» и приняли их во внимание.

Однако премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил коллег за агрессивную риторику в отношении российского газопровода и призвал отстаивать немецкие национальные интересы, а не «экономические интересы США».