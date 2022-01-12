Примаков назвал условия для работы с новым министром информации Казахстана

Россотрудничество не будет поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым «в нынешней конфигурации». Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков в своем telegram-канале, комментируя назначение на пост в новом кабмине соседней республики человека, которому запрещен въезд в Российскую Федерацию.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», – предположил Примаков.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Умаров известен своими националистическими заявлениями, которые он публиковал в том числе на личной странице в Facebook. Сейчас большинство из них удалены, но после громкого назначения они расходятся по Сети. Вот лишь некоторые из высказываний нового министра:

«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?»

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»

ТАСС / Смирнов Владимир

В 2017 году, когда Умаров только возглавил государственное агентство «Казинформ», на его сайте появилась карта республики со значительно расширенными границами. В состав Казахстана неожиданно для всех вошли российские Омск и Оренбург, узбекистанские Ташкент и Нукус, а также китайский город Кульджа. Оплошность быстро исправили, но незамеченной она не осталась.

Глава Россотрудничества подчеркнул, что верит в нерушимость «вековой братской дружбы» между народами России и Казахстана, но напомнил о проверенных принципах ведомства.

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — написал Примаков.

Впрочем, он допустил возможность диалога, если Умаров «публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане».

Ранее член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов рассказал, что поможет президенту Казахстана справиться с кризисом в стране. Он также назвал Токаева «уверенным лидером».