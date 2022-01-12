Шестиклассник попал в больницу после наезда легковушки в Петербурге

Водитель за рулем Lada Kalina сбил выходившего из трамвая 12-летнего школьника в Кировском районе Санкт-Петербурга. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Маршала Говорова. Ребенок выходил на проезжую часть из общественного транспорта, когда на него наехал автомобиль. Пострадавшего госпитализировали в ДГБ № 1. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом ключицы и голени.

В ходе проверки было установлено, что 23-летний виновник ДТП ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

С приходом зимы в Северной столице все чаще случаются подобные происшествия. Из-за неочищенных и скользких дорог автомобилисты теряют управление и не успевают нажать на тормоз в нужный момент. Местные жители винят в таких авариях коммунальные службы, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Горожане призывают губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры, однако ситуация до сих пор не изменилась.