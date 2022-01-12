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Тайный правитель СССР. Кем на самом деле была третья жена Хрущева

История
Тайный правитель СССР. Кем на самом деле была третья жена Хрущева

Жена генерального секретаря СССР Никиты Хрущева запомнилась как скромная и простая советская женщина. Многие вспомнят, как Нина Петровна невыгодно отличалась на фоне «первой леди» президента США Джона Кеннеди — Жаклин. Однако исследователи ее биографии полагают, что она была вовсе не такой простой, как казалось на первый взгляд. Историки считают, что именно она повлияла на мужа в 1955 году, чтобы он освободил из лагерей украинских националистов под руководством Степана Бандеры.

Уточним, что Кухарчук (девичья фамилия Нины Петровны Хрущевой) родилась в селе Васылив (современная Польша, Люблинское воеводство). Она появилась в простой крестьянской семье, но не смотря на это получила хорошее образование, знала несколько иностранных языков — польский, французских, английский.

Историки предположили связь жены Хрущева с украинскими националистами
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

В 1922 году будущая жена генерального секретаря СССР встретилась с молодым и подающим надежды коммунистом Никитой Хрущевым. 

«В Галиции Нина Петровна стала одним из основателей Западно-украинской коммунистической партии.  Она принимала самое активное участие в работе местного ЦК, возглавляла два отдела: отдел по образованию и женский отдел. Также Нина Петровна активно сотрудничала с сечевиками, т.е. с теми, кто составлял в свое время костяк Петлюровской армии», — рассказал историк Евгений Спицын.

Также, по воспоминаниям очевидцев, даже будучи главой СССР Хрущев в быту полностью зависел от мнения жены. Сама Нина Петровна признавалась, что знала о всех планах и переживаниях мужа. Историки предполагают, что это могло существенно повлиять на всю работу генсека.

Тайный правитель СССР. Кем на самом деле была третья жена Хрущева
wikipedia.org  / Kora27 / CC BY-SA 4.0

На основании этого исследователи хрущевского периода СССР считают, что именно супруга могла повлиять на решения Хрущева, в частности, в вопросе спасения украинских коллаборационистов, приговоренных к длительным тюремным срокам. Напомним, что назначение Никиты Сергеевича первым секретарем ЦК КПСС совпало с их досрочным освобождением.

«Вполне возможно, что сама эта идея пришла Н.С. Хрущеву через его вторую супругу Нину Петровну Кухарчук», — отметил ученый.

Исследователь ссылается на то, что с самого начала супружеской жизни Нина Петровна «стала лепить из Никиты Сергеевича "щириго україньця"»: именно с этого времени он начал пить горилку и ходить в вышиванке.

Уже после смерти мужа Нина Петровна в мемуарах всячески свою причастность к украинскому национализму отрицала.

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