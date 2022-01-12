Тайный правитель СССР. Кем на самом деле была третья жена Хрущева

Жена генерального секретаря СССР Никиты Хрущева запомнилась как скромная и простая советская женщина. Многие вспомнят, как Нина Петровна невыгодно отличалась на фоне «первой леди» президента США Джона Кеннеди — Жаклин. Однако исследователи ее биографии полагают, что она была вовсе не такой простой, как казалось на первый взгляд. Историки считают, что именно она повлияла на мужа в 1955 году, чтобы он освободил из лагерей украинских националистов под руководством Степана Бандеры.

Уточним, что Кухарчук (девичья фамилия Нины Петровны Хрущевой) родилась в селе Васылив (современная Польша, Люблинское воеводство). Она появилась в простой крестьянской семье, но не смотря на это получила хорошее образование, знала несколько иностранных языков — польский, французских, английский.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В 1922 году будущая жена генерального секретаря СССР встретилась с молодым и подающим надежды коммунистом Никитой Хрущевым.

«В Галиции Нина Петровна стала одним из основателей Западно-украинской коммунистической партии. Она принимала самое активное участие в работе местного ЦК, возглавляла два отдела: отдел по образованию и женский отдел. Также Нина Петровна активно сотрудничала с сечевиками, т.е. с теми, кто составлял в свое время костяк Петлюровской армии», — рассказал историк Евгений Спицын.

Также, по воспоминаниям очевидцев, даже будучи главой СССР Хрущев в быту полностью зависел от мнения жены. Сама Нина Петровна признавалась, что знала о всех планах и переживаниях мужа. Историки предполагают, что это могло существенно повлиять на всю работу генсека.

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На основании этого исследователи хрущевского периода СССР считают, что именно супруга могла повлиять на решения Хрущева, в частности, в вопросе спасения украинских коллаборационистов, приговоренных к длительным тюремным срокам. Напомним, что назначение Никиты Сергеевича первым секретарем ЦК КПСС совпало с их досрочным освобождением.

«Вполне возможно, что сама эта идея пришла Н.С. Хрущеву через его вторую супругу Нину Петровну Кухарчук», — отметил ученый.

Исследователь ссылается на то, что с самого начала супружеской жизни Нина Петровна «стала лепить из Никиты Сергеевича "щириго україньця"»: именно с этого времени он начал пить горилку и ходить в вышиванке.

Уже после смерти мужа Нина Петровна в мемуарах всячески свою причастность к украинскому национализму отрицала.