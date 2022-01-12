Жириновский предупредил США о крахе после эвакуации миллионов американцев в Сибирь

Белые американцы через десять лет превратятся в меньшинство и столкнутся с дискриминацией, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, жителям США придется мигрировать в другие страны. Политик не исключил, что несколько миллионов американцев будут эвакуированы в Сибирь.

«Начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — написал Жириновский в Telegram.

После оттока людей американское общество не сможет поддерживать прежний уровень жизни в стране, предположил депутат. Поэтому в сложившихся условиях Соединенные Штаты рухнут, подчеркнул он.