В Крыму авиатехники предстанут перед судом за экстренное катапультирование экипажа

В Крыму будут судить двух прапорщиков, из-за ошибки которых экстренно катапультировались летчики воздушного судна, стоящего на земле.

По информации СК, авиатехники проявили небрежность при проведении планового техобслуживания системы катапультирования истребителя. В результате экипаж выбросило из кабины на 50-метровую высоту. Летчики не пострадали, однако травмы получили помогавшие им механик и инженер. У одного диагностировали ожог лица, у другого — частичную потерю слуха. На ремонт самолета потребуется 22 млн рублей.

В отношении обвиняемых прапорщиков было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»), сообщает «Коммерсантъ».