Обсерватория «Чандра» обнаружила черную дыру, которая в 200 тысяч раз массивнее Солнца

Сверхмассивная черная дыра обнаружена в карликовой галактике Mrk 462. Соответствующее исследование провели астрофизики из Дартмутского колледжа.

Mrk 462 находится примерно в 110 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов. Эта карликовая галактика содержит всего несколько сотен миллионов звезд и уступает в размерах Млечному Пути.

«Черная дыра в Mrk 462 является одной из самых маленьких сверхмассивных, или чудовищных, черных дыр», — заявил один из авторов исследования.

Для обнаружения космического объекта ученые воспользовались рентгеновской обсерваторией NASA под названием «Чандра». Масса найденной черной дыры превышает показатели Солнца в 200 тыс. раз. По словам ученых, объект скрыт за большим слоем газа.

Целый год группа астрономов наблюдала за умирающей звездой — красным гигантом, которая превратилась в сверхновую. Выяснилось, что процесс эволюции у этого типа звезд начинается задолго до взрыва, сообщает телеканал «360».