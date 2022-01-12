Экс-депутат Рады Черновол заявил о жгучей обиде Меркель на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский жестко обидел бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, в результате чего между двумя странами ухудшились взаимоотношения. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол в колонке для «Главреда».

Парламентарий выразил уверенность, что в контакты Берлина и Киева осложнены именно из-за характера Зеленского. По словам Черновола, президент Украины поссорился с представителями руководства Германии и испортил перспективы партнерства между странами.

«В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — уверен экс-депутат Рады.

Черновол вспомнил, как в рамках рабочей поездки в Берлин Зеленский отклонил встречу по инициативе главы партии «Зеленых» Анналены Бербок, которая сейчас занимает пост министра иностранных дел Германии. Глава украинского государства также не пытался наладить отношения и с представителями СДПГ.