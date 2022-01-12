США намерены снабдить Украину списанным морским оборудованием на сумму 200 млн долларов

Соединенные Штаты собираются поставить Украине радарную систему и морское оборудование, которым ранее пользовался Пентагон. Об этом пишет Politico.

Телеканал CNN распространил информацию, что в декабре прошлого года администрация главы США Джо Байдена тайно согласовала выделение Украине очередной помощи в сфере безопасности. Ее сумма составляет 200 миллионов долларов. Решение приняли за несколько недель до саммита Москвы и Вашингтона в Женеве.

Согласно информации Politico, финансовую составляющую утвердили в рамках полномочий американского президента на списание бюджетных средств. Согласно этому механизму, глава США может обратиться к министру обороны за отправкой имеющегося у Пентагона оборудования в страну, которая «находится в опасности». Но, как отметили в конгрессе, поставки дополнительной помощи Украине еще не стартовали.