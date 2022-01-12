Байден второй раз за месяц назвал Камалу Харрис президентом США

Американский лидер Джозеф Байден вновь оговорился во время своего выступления в Университетском центре Атланты. Глава государства назвал президентом США свою соратницу Камалу Харрис, причем последний раз он «наделял» ее такими полномочиями 17 декабря.

Накануне Байден выступал в крупнейшем городе штата Джорджия с речью о необходимости изменений в федеральном выборном законодательстве. Во время выступления национальный лидер сказал, что он и «президент Харрис», которая в действительности занимает пост вице-президента, недавно обсудили очень важный для страны момент.

«На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из тех моментов, которые делят американскую историю на "до и после"», — передает телеканал Fox News слова Джо Байдена.

В ноябре 2021 года Камала Харрис действительно временно исполняла обязанности главы государства, пока Байден проходил медобследование. Однако ее работа в амплуа президента США завершилась через 1 час 25 минут.