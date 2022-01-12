Пожар на проспекте Народного Ополчения в Петербурге уничтожил легковушку

Огонь охватил автомобиль Lada вечером 11 января в Красносельском районе на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На месте происшествия работала бригада из десяти человек и две единицы спецтехники. На борьбу с огнем у спасателей ушло 46 минут. К этому времени транспортное средство успело выгореть полностью. Пострадавших и жертв при пожаре нет.

Новости о пожарах в Северной столице появляются ежедневно. Наиболее незащищенными объектами остаются исторические здания. Из года в год вопрос сохранения памятников архитектуры муссируется как в СМИ, так и в Смольном. Однако ни губернатор Александр Беглов, ни его команда так и не смогли решить проблему. Наглядным тому примером стал крупный пожар, который произошел накануне в доходном доме Сорокина на набережной Фонтанки. Пожарные пять часов боролись с огнем.