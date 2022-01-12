Премьер-министр Казахстана Смаилов обозначил цели нового правительства

Главная цель Правительства Казахстана — вывести страну из масштабного кризиса, который появился после массовых протестов. Об этом заявил глава кабмина Алихан Смаилов.

Свою позицию он изложил на первом заседании нового правительства. Смаилов заявил, что глава государства возложил на власть серьезные обязанности в столь трудный для страны период.

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — отметил глава кабмина.

По его словам, впереди предстоит долгий и тернистый путь, на котором придется преодолеть трудности. Работать в текущих условиях не приходилось еще ни одному правительству, а реальных результатов президент ожидает уже в ближайшее время.