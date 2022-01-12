Конгрессмены заподозрили инфекциониста Фаучи в сокрытии данных о коронавирусе

Главный инфекционист США Энтони Фаучи мог утаивать информацию о происхождении коронавируса. Такое мнение выразили конгрессмены-республиканцы Джеймс Комер и Джим Йордан.

По словам представителей комитета по контролю и правительственным реформам Конгресса США, Фаучи был предупрежден о возможности утечки вируса из лаборатории в феврале 2020 года. О своих подозрениях Комер и Йордан написали в Twitter.

«Мы опубликовали ранее неизвестную электронную переписку, которая показывает, что доктор Фаучи мог скрыть информацию по поводу происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане и умышленно преуменьшал значение этой теории», — отметили конгрессмены.

Теперь республиканцы хотят выяснить, известна ли эта информация другим членам правительства. Они намерены провести беседу с инфекционистом Энтони Фаучи. Письмо с требованием адресовано главе минздрава США Хавьеру Бесерре.