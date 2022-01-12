Сатановский: США давно отвыкли, чтобы с ними говорили жестко, как при Андропове

Общее впечатление о состоявшихся в Женеве российско-американских переговоров по вопросам безопасности сводится к ому, что США делают то, к чему привыкли за последние 30 лет – дурят головы и тянут время.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя первый раунд инициированных Россией переговоров по гарантиям безопасности. 10 января 2022 года в Женеве прошли восьмичасовые переговоры между делегациями РФ и США, а вскоре пройдет встреча представителей России и НАТО.

«Американцы головы дурят и время тянут, как привыкли делать все последние 30 лет — и ведь не без успеха… До сих пор прокатывало, чего ж теперь не дождаться, пока Путина на посту президента не будет? Напрямую его спихнуть, правда, не удалось, и взорвать Белоруссию с Казахстаном пока не удалось, но мало ли что они нам еще готовят? Такие люди. Не застрелят, так задушат, не задушат, так зарежут, не зарежут, так отравят», — рассуждает политолог.

Вся государственная машина США, по словам Сатановского, устроена так, чтобы уничтожать всех, с кем Америка имеет дело – не важно, противники это или союзники.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому необходимо всегда помнить, что американцам ни в чем доверять нельзя, к ним нельзя поворачиваться спиной и глупо подставляться, но обижаться на них за это бессмысленно. И наконец-то, отмечет политолог, это поняли и в российском руководстве.

«Ну, они меняются, мы меняемся… Нет ничего вечного под звездами. С чем в Женеве американцы и столкнулись, поскольку говорили с ними там члены российской команды переговорщиков вежливо, но жестко. Как у Гайдая было, с Папановым, насчет: "Буду бить аккуратно, но сильно"? Тот самый случай. От чего в США и на Западе в целом давно отвыкли. По крайней мере, со времен Андропова с ними так никто не говорил. И, наверное, зря…», — отмечает Сатановский.

Но в будущем, уверен эксперт, конфликт между Россией и Западом неизбежен, а возможно и не один. И хотя пока непонятно, в каком формате будут проходить эти конфликты, у России есть масса возможностей объяснить американцам, что они не правы.

Федеральное агентство новостей /

Тем более, что в свое время американцев уже вышибли из Вьетнама, а недавно и из Афганистана. Когда-нибудь возможно придет время очистить от американцев и постсоветское пространство вместе с Восточной Европой, вспомнив и применив старый, проверенный временем лозунг «Янки, гоу хоум», заключает Евгений Сатановский.