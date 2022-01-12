США ожидают от России «разъяснений» по поводу проводимых у границ Украины учений

Администрация Соединенных Штатов ожидает от России разъяснений касаемо военных учений на западе страны. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Так называемые «разъяснения», по мнению США, станут показателем того, что российско-американские переговоры проходят в «атмосфере деэскалации». Прайс также отметил, что Вашингтон настаивает на полном прекращении военных учений «у границ с Украиной».

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — заявил он.

Россия, как утверждают западные СМИ и политики, якобы сосредотачивает войска рядом с Украиной. Однако Москва не раз опровергала подобные сведения, отмечая, что безосновательные обвинения используются как предлог для размещения вооружения НАТО в приграничных регионах.