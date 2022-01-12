Кедми: США до сих пор не верят Москве и думают, что Путин блефует

Судя по тому, как ведут себя на переговорах с РФ по гарантиям безопасности представители американской стороны, Вашингтон до сих пор не может до конца поверить в реальность происходящего, а сами переговорщики не совсем понимают, о чем речь.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, обсуждая итоги первого этапа российско-американских переговоров, прошедших 10 января в Женеве.

«В США считают, что (президент РФ Владимир) Путин блефует. Вашингтон пытается убедить себя, а заодно и всех, что со стороны России – это все только работа на публику», — считает Кедми.

При подобном отношении американской стороны к переговорам Россия едва ли может рассчитывать на то, что следующий раунд переговоров закончится с более благоприятным результатом

Но если предстоящие переговоры в формате Россия – НАТО пройдут с тем же результатом, что и переговоры между РФ и США, Москве можно будет перестать предпринимать дальнейшие попытки договориться с Западом, и беспокоится о своих аргументах и переговорных позициях, считает политолог.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

В этом случае для России настанет время использовать более убедительные доводы, которые будут выражаться в действиях, тем более, что расклад военно-политических сил в мире уже изменился благодаря новейшим российским военным разработкам, подчеркнул Кедми.

Лишь один подводный залп новых российских гиперзвуковых ракет «Циркон» может за 15 минут нейтрализовать весь Североатлантический альянс, напомнил израильский эксперт. И это, по его словам, в современной геополитической системе является самым убедительным аргументом.