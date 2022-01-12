Кедми: неспособность Запада слышать Россию обернется для него большими проблемами

Россия продемонстрировала свою способность действовать быстро и решительно. Однако Запад упорно игнорирует подобные навыки, заявил политолог Яков Кедми.

Примерами решительности России, считает он, стала стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Казахстане. Последние события в очередной раз показали, что «глух» Запад ко всем заявлениям Москвы, даже сделанным прямым текстом. Подобная позиция, в свою очередь, рискует обернуться для США большими проблемами, так как показательное пренебрежение может распространиться и на требования РФ по гарантиям безопасности, передает «Экономика сегодня».

«То, что Россия объявила о новой политике на постсоветском пространстве, не было воспринято. Думали, что все продолжается так же, как было. И сейчас они наступают на те же грабли: мол, Путин блефует ... Им показывают: положение серьезное. Но они утверждают, что все прекрасно», — отметил Кедми.

По словам политолога, сейчас Москва все еще позволяет Западу избегать конфликтов путем переговоров, однако скоро это перейдет к «крайне болезненному одностороннему ответу». Тогда США придется сесть за стол переговоров уже «хромыми и избитыми».