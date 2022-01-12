Северная Корея произвела второе испытание гиперзвуковой ракеты в 2022 году

Корейская Народно-Демократическая Республика сделала официальное заявление об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Соответствующая информация следует из материала агентства «Ренхап».

Также незадолго до этого Европейский союз выступил с заявлением относительно Северной Кореи. Его представители осудили КНДР за пуски ракет, произведенные 5 января.

Известно, что данное испытание стало вторым за текущий год. Информацию о запуске гиперзвуковой ракеты, произведенном в присутствии Ким Чен Ына, подтвердили в Пхеньяне. Боеголовка смогла успешно поразить цель, находящуюся на расстоянии в тысячу километров.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал ракетную и ядерную программы Северной Кореи. По словам политика, они являются угрозой для Вашингтона.