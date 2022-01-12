Захарова отметила противоречие между заявлениями Блинкена и политикой США

Заявления государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена расходятся с политикой, проводимой Вашингтоном. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее Блинкен назвал одной из целей Вашингтона на женевских переговорах с Москвой по гарантиям безопасности защиту главных принципов международных отношений. Как отметил тогда госсекретарь США, в них входят недопустимость силового изменения границ, а также ограничение участия в союзах и установления сфер влияния.

«Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?» — следует из сообщения Захаровой в Telegram-канале.

Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон и раньше позволял себе подобное поведение. По ее словам, это касалось стран, которые к нему не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование конфликтных ситуаций.