Ведущий «Прямого эфира» Зеленский умер на 47-м году жизни

Российский журналист Михаил Зеленский скончался при невыясненных обстоятельствах. О смерти 46-летнего ведущего сообщил заместитель руководителя канала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Уточняется, 46-летний Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Его госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли ему помочь. Информацию о смерти ведущего подтвердили родственники.

Михаил Зеленский работал на телеканале «Россия-1». Он был ведущим «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни выступал куратором нескольких передач на канале «Культура», пишет StarHit.

Ведущий женился на психологе Миле Рубинчик в 2018 году. До брака с ней Зеленский был дважды женат. От второй супруги Елены Грушиной у него родились две дочери. Теперь забота о девочках полностью ляжет на плечи матери.