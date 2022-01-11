Нуланд заявила о готовности США обсуждать с Финляндией и Швецией их будущее в НАТО

США намерены продолжать обсуждение с Финляндией и Швецией вопрос об их вступлении в НАТО, если страны сами проявят такое желание. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В случае желания Хельсинки и Стокгольма стать частью Североатлантического альянса, по словам Нуланд, будут учитываться «высокие стандарты» организации. Обсуждение вопроса может начаться после их инициативы.

«Полагаю, пять администраций США, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство в Альянсе, мы готовы это сделать"», — сказала Нуланд на брифинге для журналистов.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила вступления страны в НАТО. Она заявила, что Хельсинки сохраняет эту возможность, так как дорожит свободой выбора.