Середина зимы: коммунальщики Петербурга добрались до «хребта Беглова» на Петроградской набережной

Властям Петербурга понадобился целый месяц, чтобы приступить к уборке огромной снежной кучи на Петроградской набережной. Местные жители в шутку окрестили сугроб «хребтом Беглова».

Жалобы горожан на снежную кучу в центре Северной столицы начали поступать еще в декабре. Однако снегоуборочные машины добрались до места только к середине зимы. О появлении нескольких единиц техники на Петроградской набережной написал Telegram-канал «Аварийный Петербург».

«На Петроградской набережной (д.36) к середине зимы наконец-таки подогнали технику для вывоза огромных куч снега. Надеемся, к концу зимы все уберут», — пишут авторы публикации.

Второй месяц петербуржцы страдают от халатности коммунальщиков, которые не справляются с уборкой улиц от снега и гололеда. Губернатор Северной столицы Александр Беглов еще осенью говорил о готовности города к зимнему сезону, однако позднее он отказался от своих слов, признав провал снегоуборочной кампании в регионе.