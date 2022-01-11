Постпред США Смит заявила об отсутствии возможностей для компромисса с Россией по НАТО

Соединенные Штаты не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросам расширения Североатлантического альянса. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Она также подчеркнула, что в настоящий момент «никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса» в вопросе, касающемся его дальнейшего расширения. По словам Смит, любое решение по увеличению численности Альянса по-прежнему будет приниматься им самим.

«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», — отметила постпред.

Смит также озвучила тезис, что Россия якобы сосредоточила возле украинских границ «сто тысяч военнослужащих». В связи с этим, считает она, Вашингтон пока не видит «каких-либо четких признаков деэскалации» со стороны Москвы на фоне проходящих переговоров.

Запад в последнее время активно выражает обеспокоенность якобы намерением России провести «вторжение» на Украину. Однако в Москве неоднократно опровергали данные заявления. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные обвинения являются лишь предлогом для размещения войск НАТО возле российских границ.