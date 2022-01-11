Партия социал-демократов в ФРГ поддержала российско-американские переговоры в Женеве

Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии в Германии положительно относится к прошедшим переговорам между Россией и США. Об этом заявил глава политобъединения Рольф Мютцених.

Вашингтон с Москвой провели консультации, касающиеся предложений России о гарантиях безопасности. В скором времени соответствующие переговоры ожидаются между РФ и НАТО, а также на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Должен сказать, что мне принесло большое облегчение то, что вчера состоялись интенсивные переговоры между США и Россией о деэскалации конфликта на границах между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

Как отметил глава фракции, партия с нетерпением ожидает дальнейших переговоров, потому что они являются лучшим способом «выхода из спирали конфликта». Члены СДПГ, в свою очередь, всегда поддержат такие меры и в будущем, подвел итог потитик.