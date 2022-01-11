Узбекский министр рассказал об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Узбекистан активизировал работу по разработке лекарства от коронавируса, рассказал министр инновационного развития республики.

В 2022 году коронавирус продолжает распространяться по миру. Мутируя, он образует новые штаммы, устойчивые против ряда имеющихся вакцин. В этой ситуации особенно актуальным остается вопрос разработки лекарств от COVID-19.

В декабре 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции МИР-19. За несколько месяцев до этого о создании лекарства против нового вируса заговорили в Узбекистане. В эксклюзивном интервью редакции «Политика Сегодня» ситуацию прокомментировал министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов:

«Очередная волна пандемии, спровоцированная новым штаммом «омикрон», заставляет задуматься о расширении методов противодействия инфекции. Во многих странах в полный рост встает вопрос о замедлении процесса вакцинации, связанных либо с кризисом доверия населения, либо с банальной нехваткой доз. И хотя Узбекистан демонстрирует устойчивые темпы иммунизации граждан, сама логика обеспечения эпидемиологической безопасности подсказывает, что помимо прививок необходимы надежные лечебные средства».

Узбекский препарат создан на основе растения Rhus coriaria и имеет название «Рутан». Клинические испытания установили, что он оказывает эффективное действие на различные штаммы вируса гриппа, а также на COVID-19. Лекарство подавляет ферментные системы SARS-COV-2 и предотвращает развитие «цитокинового шторма», сегодня он разрешен для лечения больных коронавирусом средней степени тяжести.

«Клинические испытания "Рутана" внушают оптимизм по поводу его высокой эффективности против COVID-19, и мы намерены ускорить работу в направлении исследований и внедрения данного противовирусного препарата», — рассказал Иброхим Абдурахмонов.

К преимуществам препарата Рутан относят низкий уровень токсичности, высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов. Стоимость курса лечения составляет около 100 тыс. сумов ($9,5). Врачи Узбекистана рекомендуют принимать препарат уже при первых признаках недомогания.