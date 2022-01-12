Погребинский рассказал, какое решение по Украине устроит и Киев, и РФ, и США

Хорошим итогом российско-американского диалога по гарантиям безопасности стало бы утверждение Украиной ее внеблокового статуса.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее в Соединенных Штатах Америки заявили, что не согласны с требованием РФ ограничить дальнейшее расширение военного блока НАТО, и в частности, что в состав Альянса не будут приняты такие страны, как Украина и Грузия.

«Если бы власть в Киеве и сам (украинский президент Владимир) Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», — считает Михаил Погребинский.

Эта формула, по мнению украинского эксперта, заключается в том, чтобы Вашингтон и Киев договорились о внесении в Конституцию Украины поправки о внеблоковом статусе по отношению к НАТО и другим военным альянсам.

Для США, которые по сути получили от России ультиматум, такой шаг мог бы стать хорошим выходом из положения, считает Погребинский. А Украина, по его словам, узаконив свой внеблоковый статус, открыла бы себе дорогу к возобновлению взаимовыгодного экономического сотрудничества с Россией.

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Реализация этой схемы, включающей в себя также предоставление Донбассу автономии и права вето во внешнеполитических вопросах, станет возможной лишь в том случае, если Владимир Зеленский покинет пост президента Украины, уступив его тому человеку, на которого Вашингтон смог бы положиться.

«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил Погребинский.

Украина, по его словам, должна стать в хорошем смысле слова многовекторной страной, где станет возможным получение Донбассом автономии, и нейтральный статус государства. Но подобное развитие событий может осуществиться только после смены власти в стране, считает политолог.