В МЧС призвали россиян соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники

С целью выявления нарушений требований пожарной безопасности по применению пиротехнических изделий в праздничные дни инспекторы Государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды.

Как пояснили в пресс-службе МЧС России, инспекторы будут следить за тем, чтобы фейерверки запускались только с твердой, ровной поверхности. При этом размер площадки должен соответствовать рекомендациям, указанным на пиротехнических изделиях, сообщают «Питерские заметки».

Отмечается, что над пусковой площадкой должно быть чистое небо, не обремененное ветвями деревьев, линиями электропередач и прочими воздушными помехами. Сами ракеты и фейерверки можно запускать только вдали от жилых домов и ветхих деревянных строений.