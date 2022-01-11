Самолеты США у границ России пытаются саботировать переговоры в Женеве

Американские бомбардировщики устроили провокацию у восточных границ России перед вторым раундом переговоров РФ и США в Женеве 12 января, сообщает портал Avia.pro.

О попытке саботировать важное дипломатическое событие стало известно из открытых мониторинговых ресурсов: 11 января к границам России были направлены два стратегических ядерных бомбардировщика B-1B Lancer.

После пролета у Востока России американская авиация удалилась в Индо-Тихоокеанский регион, но вскоре вернулась на авиабазу в США. Примечательно, что цель Пентагона была сугубо символической: бомбардировщики отправлялись не для усиления военных баз США в регионе, а для намеренной демонстрации боевой готовности сил НАТО.

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Таким образом США пытаются оказывать на РФ всестороннее военное и психологическое давление, считают журналисты.

Ранее сообщалось, что российские самолеты Ту-160 незаметно пролетели у границ США, напугав американских военных. Подробнее — в нашей статье.