Американцам пришлось вступить в переговоры с Москвой, так как Соединенные Штаты, как оказалось, больше не в силах сопротивляться России, превращающейся в «жандарма Евразии».

Такое мнение в интервью изданию Politeka высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, по мнению которого мировая политика полностью изменилась и однополярный мир больше невозможен.

«Поэтому не пойти на переговоры с Россией Америка уже не может. Я не знаю, чем закончатся переговоры России и США, но то, что Америка пошла на них, значит, что Вашингтон серьезно относится к намерениям (президента РФ Владимира) Путина, — рассуждает киевский эксперт. — По факту Россия и ОДКБ как инструмент стала региональным полицейским, если хотите, "жандармом Евразии". Потому что США уже не могут быть "жандармом Евразии" и мира».

Американцы утратили возможность быть жандармом после того, как ушли из Афганистана, добавил Карасев. И теперь, по его словам, эти функции перешли к России.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

Именно поэтому руководство Казахстана в кризисной ситуации обратилось за помощью к Москве, так как осознавало свою неспособность справиться с ситуацией самостоятельно.

«Теперь Россия будет больше управлять и определять политику президента Казахстана Токаева, потому что он заинтересован в том, чтобы выжить, поэтому ему нужна внешняя поддержка. А такую поддержку может оказать только Россия, а не Китай», — отметил Карасев.

Сейчас можно наблюдать как трансформируется постсоветское пространство, которое из постсоветского превращается в пророссийское пространство, так как на всем этом пространстве Россия усиливается в качестве региональной державы, подчеркнул киевский политолог.