Жители Петербурга боятся передвигаться по городу из-за гигантских «сосулек-убийц»

Гигантские сосульки, которые снова образовались на крышах жилых домов Петербурга, делают опасным передвижение горожан по городу.

Из-за похолодания ледяные глыбы снова начали появляться на крышах и водосточных трубах. Также сосульки образовываются на проводах. Они опасно свисают над тротуарами. Из-за этого передвижение горожан по городу все больше начинает напоминать настоящую полосу препятствий. Некоторые жители Северной столицы вовсе вынуждены ходить по проезжей части.

Наиболее опасная ситуация складывается на улице Зодчего Росси. Опасными для пешеходов выглядят также переулок Крылова и улица Некрасова.

По данным, которые предоставили синоптики СЗ УГМС, в ближайшее время в Северной столице начнется потепление. Вместе с ним в городе начнется настоящий сосулькопад. Так, в ночь на среду, 12 января, температура воздуха в Петербурге снизится до 20-22 градусов мороза. Уже в четверг столбики термометра поднимутся до плюсовых значений.

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Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.