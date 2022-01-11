Коротченко: армия и флот стали главными стратегическими союзниками России

России не следует рассчитывать на чужую помощь в противостоянии с Западом, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», он отметил, что Китай является стратегическим партнером РФ. Пекин сейчас занят возвращением Тайваня, которому оказывает помощь Вашингтон. Именно поэтому КНР не станет поддерживать США в случае американо-российского конфликта. Однако и России не стоит ждать, что Китай примчится на помощь, считает эксперт.

«Важно понимать одну важную вещь. Китай — стратегический партнер, а не стратегический союзник России. Опора сейчас у нас только на нашу армию – флот, ВКС. Вот кто наши стратегические союзники сегодня», — цитирует Коротченко ФАН.

При этом, по мнению эксперта, сейчас критически важное значение имеет экономический фактор. Экономика страны должны быть в состоянии справиться со всеми рисками, включая санкции, резюмировал он.