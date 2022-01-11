Журналисты NYT считают, что переговоры России и США в Женеве завершились победой Кремля

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности вызвали резонанс в международном сообществе. Так, стало известно, как двусторонний диалог отразился в иностранной прессе.
Западные журналисты разошлись во мнениях касательно итогов консультаций. По мнению авторов американской газеты The New York Times, победа в первом раунде досталась российской стороне.
«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина», — следует из материала NYT.
Авторы британского издания The Guardian отнеслись к переговорам скептически. По их словам, мало кто из международных обозревателей рассчитывает на скорое урегулирование кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.
«Возможен и обратный вариант — полный срыв переговоров», — говорится в публикации.
Американский аналитик Крис Миллер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что Белый дом должен четко обозначить стратегию по антироссийским санкциям. В противном случае тактика Соединенных Штатов по «запугиванию» РФ не принесет никаких результатов.
Переговоры Россия — США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности завершились 10 января. Они проходили в Женеве.