Российский ФБР призвал власти Чехии прекратить нарушать права арестованного Александра Франчетти

Власти Чехии должны прекратить нарушать права незаконно арестованного россиянина Александра Франчетти, заявили в пресс-службе основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

В середине 90-х годов Александр Франчетти эмигрировал в Чехию, где много лет проработал фитнес-тренером. В 2014 году россиянин приехал в Крым, где сформировал отдельную разведывательную группу «Северный ветер». Она являлась подразделением региональной военно-патриотической общественной организации «Севастопольская оборона», которая тогда охраняла административные здания и брошенные украинскими военными склады с оружием. Ежедневно «Северный ветер» патрулировал леса Севастополя и охранял ЛЭП и газопроводы от банд. Деятельность Франчетти не понравилась украинским властям. Летом 2019 года МВД Украины объявило его в розыск.

Задержание произошло спустя два года — осенью 2021 года. Правоохранительные органы поймали Франчетти в аэропорту Праги. Его арестовали на основании ордера, выданного Украиной. Официальный Киев обвинил россиянина в причастности к созданию вооруженных формирований, не предусмотренных законом. В данный момент Франчетти находится в Пражской следственной тюрьме Панкрац. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По мнению друга задержанного россиянина, за делом могут стоять США. Его товарищ уверен, что таким образом Вашингтон пытается оказать давление на Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пражской тюрьме у Франчетти начало портиться здоровье. Мужчина похудел на 12 килограммов, у него обнаружились проблемы с сердцем и зубами. По словам его матери, он находится в прединсультном состоянии. В декабре прошлого года Франчетти написал открытое письмо, в котором заявил о непрофессионализме чешских органов власти.

«Создается впечатление, что весь этот опус был создан подростком, который решил разыграть своих умственно еще не созревших друзей», — написал он.

Фонд борьбы с репрессиями видит в этом деле признаки политического преследования. В связи с этим организация заявила о присоединении к требованиям правозащитных организаций отпустить Александра Франчетти из-под стражи и снять с него все обвинения. Кроме того, ФБР потребовал от правоохранительных органов Чехии прекратить нарушать права и свободы гражданина другой страны.