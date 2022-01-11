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Российский ФБР призвал власти Чехии прекратить нарушать права арестованного Александра Франчетти

Общество
Российский ФБР призвал власти Чехии прекратить нарушать права арестованного Александра Франчетти

Власти Чехии должны прекратить нарушать права незаконно арестованного россиянина Александра Франчетти, заявили в пресс-службе основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

В середине 90-х годов Александр Франчетти эмигрировал в Чехию, где много лет проработал фитнес-тренером. В 2014 году россиянин приехал в Крым, где сформировал отдельную разведывательную группу «Северный ветер». Она являлась подразделением региональной военно-патриотической общественной организации «Севастопольская оборона», которая тогда охраняла административные здания и брошенные украинскими военными склады с оружием. Ежедневно «Северный ветер» патрулировал леса Севастополя и охранял ЛЭП и газопроводы от банд. Деятельность Франчетти не понравилась украинским властям. Летом 2019 года МВД Украины объявило его в розыск.

Задержание произошло спустя два года — осенью 2021 года. Правоохранительные органы поймали Франчетти в аэропорту Праги. Его арестовали на основании ордера, выданного Украиной. Официальный Киев обвинил россиянина в причастности к созданию вооруженных формирований, не предусмотренных законом. В данный момент Франчетти находится в Пражской следственной тюрьме Панкрац. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По мнению друга задержанного россиянина, за делом могут стоять США. Его товарищ уверен, что таким образом Вашингтон пытается оказать давление на Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пражской тюрьме у Франчетти начало портиться здоровье. Мужчина похудел на 12 килограммов, у него обнаружились проблемы с сердцем и зубами. По словам его матери, он находится в прединсультном состоянии. В декабре прошлого года Франчетти написал открытое письмо, в котором заявил о непрофессионализме чешских органов власти.

«Создается впечатление, что весь этот опус был создан подростком, который решил разыграть своих умственно еще не созревших друзей», — написал он.

Фонд борьбы с репрессиями видит в этом деле признаки политического преследования. В связи с этим организация заявила о присоединении к требованиям правозащитных организаций отпустить Александра Франчетти из-под стражи и снять с него все обвинения. Кроме того, ФБР потребовал от правоохранительных органов Чехии прекратить нарушать права и свободы гражданина другой страны.

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