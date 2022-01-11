Кедми: Россия готова дать быстрый ответ Западу там, где его совсем не ждут

Продемонстрированная Россией в Казахстане готовность действовать неожиданно, быстро и эффективно, обескуражила Запад и стала для него плохой новостью.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого Запад так и не услышал посыл российского президента Владимира Путина о том, что для Москвы постсоветское пространство имеет приоритетное значение.

Поэтому, отмечает эксперт, Запад, поспособствовав организации кризисной ситуации в Казахстане, наступил на те же грабли, что в Нагорном Карабахе и Белоруссии. А то, как эффективно был разрешен казахстанский кризис, стало полной неожиданностью и для Запада, и для всего мира.

Никто в мире не воспринял всерьез сказанные пару лет назад президентом РФ слова о том, что основным приоритетом России является постсоветское пространство, напомнил Кедми.

«Карабах их ничему не научил – Россия отнеслась неожиданно серьезно и эффективно. Белоруссия их ничему не научила – а проблема ее защиты от "взрыва" решена очень быстро и эффективно. И сейчас попытка дестабилизировать Казахстан пресечена, снова эффективно и быстро», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

События в Казахстане показали, что даже, если Россия выступает с заявлениями открытым текстом, Запад ее не слышит. Эта политическая глухота грозит обернуться для Соединенных Штатов и их союзников большими проблемами, так как она распространяется и на российские требования по гарантиям безопасности.

Несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны Вашингтон и Брюссель упорно отказываются верить в ее решимость и готовность к ответным действиям, а примеры Нагорного Карабаха, Белоруссии и Казахстана там предпочитают просто не замечать.

«То, что Россия объявила о новой политике на постсоветском пространстве, не было воспринято. Думали, что все продолжается так же, как было. И сейчас они наступают на те же грабли: мол, Путин блефует, — отмечает израильский политолог. — Как у Козьмы Пруткова, смотрят на жирафа и говорят, что нет такого животного. Им показывают: положение серьезное. Но они утверждают, что все прекрасно».

При этом Запад продолжает использовать ближайших соседей и союзников РФ для отработки атак на Россию, озвучивая одновременно через американских и европейских генералов всевозможных планов вооруженного противостояния.

ФБА «Экономика сегодня» /

Москва же со своей стороны пока еще дает Западу возможность избежать проблем, предлагая путь переговоров и договоренностей. Но если Запад вновь демонстративно откажется прислушаться к миролюбивым призывам Москвы, со стороны России может последовать крайне болезненный односторонний ответ, предупреждает Кедми. И в этом случае, по словам эксперта, Западу все равно придется вести с Россией переговоры, но уже «хромым и забинтованным».

«Россия хочет использовать хоть какие-то шансы решить проблему политическим путем без применения силы. Если не удастся, придется применить силу – это то, что сказал ваш президент, это то, что было сказано в Женеве. Но шанс решить проблему политически, даже если он небольшой, Россия дает. Их согласие на переговоры показывает, что они что-то понимают, но не до конца. Если их степень понимания будет ниже, чем требует Россия, то Москва перейдет к другому ответу, и это будет сделано быстро, эффективно и неожиданно. Не там, где ждут, и не так, как ждут», — подчеркнул Кедми в заключение.

Напомним, переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности стартовали в Женеве накануне, 10 января. Как заявил по итогам первого раунда переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков американская сторона утратила навык договариваться, но, если потребуется, Россия привьет ей этот навык заново.