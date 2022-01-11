Выборы председателя Европейского парламента назначены на 18 января

Голосование за кандидатов на пост председателя Европейского парламента состоится 18 января. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Проведение выборов связано с уходом из жизни прежнего спикера ЕП Давида Сассоли. Он скончался из-за тяжелых осложнений, вызванных нарушениями работы иммунной системы.

«Как первоначально планировалось до внезапной кончины председателя Сассоли, выборы председателя на вторую половину мандата состоятся во вторник, 18 января, во время пленарного заседания в Страсбурге. Выборы вице-спикеров и квесторов состоятся на той же неделе», — следует из сообщения.

Ранее стало известно о госпитализации Сассоли в страсбургскую больницу. По информации телеканала «360», тест политика на коронавирус показал отрицательный результат.