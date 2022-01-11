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Выборы председателя Европейского парламента назначены на 18 января

Политика
Выборы председателя Европейского парламента назначены на 18 января

Голосование за кандидатов на пост председателя Европейского парламента состоится 18 января. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Проведение выборов связано с уходом из жизни прежнего спикера ЕП Давида Сассоли. Он скончался из-за тяжелых осложнений, вызванных нарушениями работы иммунной системы.

«Как первоначально планировалось до внезапной кончины председателя Сассоли, выборы председателя на вторую половину мандата состоятся во вторник, 18 января, во время пленарного заседания в Страсбурге. Выборы вице-спикеров и квесторов состоятся на той же неделе», — следует из сообщения.

Ранее стало известно о госпитализации Сассоли в страсбургскую больницу. По информации телеканала «360», тест политика на коронавирус показал отрицательный результат.

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