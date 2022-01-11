В соцсетях сообщили о начале работы четырех российских инструкторов в Мали

Прибытие четверых российских военных инструкторов в Бамако 11 января повлекло за собой горячее обсуждение в соцсетях среди местного населения.

Один из участников дебатов сослался на военные источники, подтвердившие факт прибытия и начало работы россиян.

Наши соотечественники, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», расположились на бывшей базе французских миротворцев в Тимбукту, оставленной французами еще в середине декабря. Инструкторы из России будут заниматься тренировкой бойцов правительственной армии (FAMA).

Сотрудничество между Россией и Мали вызвало ярость у стран Европы, особенно у Франции, потерявшей остатки влияния на этой территории.

Федеральное агентство новостей /

Большим поводом для гнева стало официальное заявление переходного правительства Мали о прибытии российских военных специалистов, в рамках договора о взаимодействии Москвы и Бамако, сделанное еще в конце ноября.

Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и дальше будет поддерживать Бамако в борьбе с радикальными исламистами.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — сказал министр.

Ранее эту же информацию о продолжении оказания Минобороны РФ военно-технической помощи правительству Мали озвучивали и сотрудники The Organization for World Peace.