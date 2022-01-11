Чудовищные преступления: Шугалей анонсировал второй том «Утраченного Петербурга»

Президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей анонсировал скорый выход второго тома книги «Утраченный Петербург». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам ученого, книга рассказывает о чудовищных преступлениях, которые совершает руководство Петербурга по отношению к историческому наследию города. Большинство из зданий, находящихся в историческом центре Северной столицы, — это собственность российского народа, подчеркнул Шугалей. Он напомнил, что обязанность Смольного — сохранить культурные ценности для будущих поколений. Однако за последние годы многие из зданий, представленных в книге, просто погибли.

«Надеюсь, что издание этой книги заставит чиновников Смольного вылезти из своих "роллс-ройсов", прервать поездки на дорогие европейские курорты и начать служить народу, а не своему карману. А Вам, уважаемый Александр Дмитриевич [Беглов — Прим. ред.], хочу напомнить, что та катастрофа, которая происходит с памятниками культуры в Санкт-Петербурге, является прямым нарушением Конституции РФ и Федерального закона N 73-ФЗ (Гражданам Российской Федерации гарантируется обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации)», — добавил Шугалей.

Ранее Шугалей, анонсируя выход первого тома «Утраченного Петербурга», рассказал, что по возвращении в родной город после почти двух лет заточения в ливийском плену заметил многочисленные потери исторического облика Северной столицы. За время правления губернатора Александра Беглова значительная часть зданий безвозвратно исчезла. Пусть по отдельности постройки может и не представляли культурную ценность, однако вместе с другими объектами архитектуры создавали единый и неповторимый стиль Петербурга.