США показывают эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске для нее «заплатить высокую цену» в случае нападения. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

Эксперт уверен, что использовать слово «цена» в этом вопросе неуместно, поскольку речь идет о настоящих партнерских отношениях. Политолог также обратил внимание на готовность США продать Киев, что сильно его напугало.

«А если она окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?» — отметил Бортник.

В качестве примера политолог привел оборонное соглашение, которое Соединенные Штаты заключили с Японией и Южной Кореей. По его словам, в вопросах, которые касаются Украины, применяется своем другой подход.

«Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами», — добавил эксперт, говоря о том, какая должна быть риторика США в отношении Украины.

Стоит отметить, что Киев и западные СМИ чаще начали заявлять о якобы планах России «вторгнуться» на территорию соседнего государства. Москва неоднократно отвергла подобные выпады. Кроме того, по мнению российской стороны, этот повод используется для развертывания вооружений НАТО около границ РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Украины и Запада. По его словам, подобные выпады могут привести к столкновениям.