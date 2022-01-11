В Sohu поведали, чем обернулись для США переговоры с дипломатами РФ в Женеве

Российским дипломатам в ходе прошедших в Женеве двусторонних переговоров с американскими коллегами удалось поставить США в тупик.

К такому выводу, анализируя российско-американские переговоры, пришли эксперты китайского издания Sohu.

«Переговоры России и США в Женеве похожи на дуэль мастеров в геополитической шахматной партии. Ее итоги окажут непосредственное влияние на будущую ситуацию в Восточной Европе», — говорится в материале, перевод которого на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Как отмечают китайские аналитики, на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты Америки активно вмешивались в политику России, выдвигая против Москвы ложные обвинения в «агрессии» и вводя против нее серьезные санкции. При этом, непрестанно трубя о «российской угрозе», американцы сами подбирались вплотную к границам РФ, расширяя НАТО на восток.

Федеральное агентство новостей /

Москва, однако, не склонила перед американцами головы и успешно все удары, которые обрушил на нее коллективный Запад. Россия смогла адаптироваться к изменившейся внешнеполитической ситуации, стала от этого только мощнее, уверены авторы Sohu.

«Россия изменила мир, справившись со всеми испытаниями. Она показала странам, которые раньше боялись США и шли у них на поводу, что Вашингтон не всегда добивается желаемой победы», – отмечают аналитики.

И теперь России удалось вынудить американцев сесть за стол переговоров и обсуждать с ней гарантии безопасности. В ходе прошедшей в Женеве встречи российские дипломаты донесли до американских коллег условия Москвы, объяснив при этом, чем Вашингтону будет грозить пересечение прочерченных Россией красных линий.

Представители РФ вели переговоры с позиции силы, и этим поставили американцев в тупик, так как Соединенные Штаты не ждали, что кто-то может отказаться списывать им со счетов всю ту «злобную политику», которую они ведут не международном поле.

«Мир увидел запутанные Соединенные Штаты. У них осталось не так много ресурсов, чтобы разбазаривать их на вражду с такими великими державами, как Россия или Китай. США неотделимы от стола переговоров, так как больше у них нет достаточно мощи, чтобы навязывать свою гегемонию», — уверены авторы Sohu.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, подводя итоги восьмичасовых российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве, заявил, что они были сложными, конкретными и глубокими. При этом Рябков добавил, что на данном этапе делегации РФ и США не смогли достичь прогресса в вопросе отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток. Американская сторона, по словам дипломата, утратила навык договариваться, но Россия, если придется, будет прививать этот навык заново.