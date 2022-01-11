«Раздевайся и работай»: фото Лукашенко в необычной толстовке облетело соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был сфотографирован за работой в толстовке с необычной надписью. Забавное фото моментально облетело социальные сети.

На фото, опубликованных в Telegram-канале «Пул Первого», Лукашенко сидит за столом в компании своего померанского шпица Умки и готовится к публичному выступлению. На главе государства надета толстовка-худи с надписью «Раздевайся и работай» — одной и многочисленных крылатых фраз политика.

Ранее в Белоруссии открылся магазин с мерчем, связанным с личностью президента Лукашенко. Белорусский лидер также посетил торговую точку и получил в подарок ту самую белую толстовку с надписью «Раздевайся и работай».