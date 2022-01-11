Оперштаб сообщил о 66 смертельных исходах от COVID-19 в Петербурге за сутки

Коронавирус унес жизни 66 жителей Санкт-Петербурга за прошедшие сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Смертность в Северной столице растет уже два дня подряд. Количество летальных исходов не опускается ниже 60 в течение пяти дней. Так, 10 января в Петербурге зафиксировали 62 смертельных случая из-за коронавируса, 9 числа — 60 летальных исходов, указано на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Губернатор Петербурга Александр Беглов еще осенью 2021 года заявлял, что коллективного иммунитета к COVID-19 в городе удастся достичь к средине января. Однако Северная столица все еще остается в лидерах по заболеваемости и смертности от коронавируса, что ставит под сомнение слова градоначальника, отметил политолог Иван Аркатов.