Роспотребнадзор заявил о признаках ухудшения эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическую ситуацию в России оценила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

По словам главы ведомства, Роспотребнадзор видит признаки ухудшения эпидситуации на территории страны. На сегодняшний день зафиксировано 305 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 13 субъектах Российской Федерации.

Новая вариация коронавируса обладает большей заразностью, чем ее предшественники. В случае ухудшении самочувствия нужно оставаться дома и не подвергать риску коллег, подчеркнула Попова.