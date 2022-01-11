Депутат Госдумы Драпеко заявила о невозможности возрождения СССР

Депутат Госдумы Елена Драпеко на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» прокомментировала обвинения Запада в том, что Россия якобы намеревается возродить СССР, вернув в состав государства часть бывших советских республик.

По ее словам, страны действительно заинтересованы друг в друге с точки зрения партнерского сотрудничества, однако на расширение территории власти не пойдут из экономических соображений. В советские годы Москва была «донором» для большинства ныне независимых государств, поэтому «обескровливать собственную страну» больше никто не хочет.

«Украина была разве что самодостаточная. А Грузия, Молдавия, Армения — они все жили за счет наших ресурсов, именно поэтому были благополучны. На такой вариант мы, наверное, сами не согласны. Поэтому когда говорят, что мы, мол, сейчас захватим Украину — а зачем? Чтобы ее кормить? Поэтому пусть они экономически развиваются сами, а мы готовы помогать в рамках союзов и так далее», – заявила Драпеко.

Депутат напомнила слова российского президента. Владимир Путин уже обращал внимание, что «у тех, кто не жалеет о развале СССР — нет сердца», а «у тех, кто собирается его возродить — нет головы».