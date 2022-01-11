Путин подписал указ о назначении Золотова российским послом в Тунисе

Президент России Владимир Путин принял решение сменить посла страны в Тунисе. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым указом глава государства освободил от должности прежнего диппредставителя РФ в республике Сергея Николаева. Вторым — назначил нового посла. Оба документа датированы 11 января.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — следует из второго указа.

Путин ранее подписал документ о награждении врачей и медработников. Поощрение получили те, кто внес большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, передает телеканал «360».