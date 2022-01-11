Два жилых дома в Виллози хотят «сбежать» из Петербурга в Ленобласть

Два жилых дома на Гатчинском шоссе почти 20 лет являются частью Санкт-Петербурга, но власти поселка Виллози хотят снова вернуть многоэтажки в состав Ленинградской области.

Юридически строения находятся в составе Красного села, но адреса сохранялись областные — Виллози 10 и 16. В 2003 году были откорректированы границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и оба дома оказались в черте Северной столицы. Долгое время власти не предпринимали никаких действий, чтобы оформить строения, сообщает издание «Канонер».

Весной 2021 года Виллозское городское поселение попросило Смольный вернуть два дома в Ленобласть. Одним из аргументов было подключение зданий к виллозским инженерным сетям. Но Смольный отказал поселку в просьбе.

«Граница между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в части территории, на которой расположены многоквартирные дома, уточняться не будет», — заявила зампред комитета имущественных отношений Ксения Кононевская.

Только спустя 20 лет Смольный во главе с Александром Бегловым решил заняться домами и, чтобы не отдавать их Ленобласти, первым делом присвоили строениям новые адреса — Гатчинское шоссе, 60, корпус 1 и корпус 2. Новое письмо виллозские власти написали уже лично губернатору города на Неве. В обращении они просят вернуть дома в область «в целях сохранения благоприятных условий проживания для жителей».