Обвиняемого в применении насилия к правоохранителям экстрадировали из России в Белоруссию

Россия выдала Белоруссии обвиняемого в насилии в отношении к сотрудникам милиции в ходе митингов после президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

Генеральная прокуратура РФ удовлетворена просьбу о выдаче Дмитрия П. для привлечения к уголовной ответственности по ст. 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД, которые занимались охраной порядка на незаконном массовом мероприятим, теперь его могут посадить в тюрьму на семь лет.