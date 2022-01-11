Политолог Савин рассказал, как фильм «Гранит» восполняет пробел в освещении ситуации в Африке

Политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин поделился своим мнением о фильме режиссера Дениса Нейманда «Гранит». Он объяснил, почему подобные картины играют важную роль для современного российского зрителя.

Савин заметил, что такие киноленты, как «Гранит», имеют очень большую значимость для общественности. По его словам, СМИ часто не предоставляют объективную информацию в нужном объеме, поэтому судить о реальном положении дел в ряде событий на мировой арене бывает трудно.

«История Мозамбика как-то не освещалась в наших СМИ, никто не знает, что там происходило. Да и в целом по Африке мало сведений, только некоторые СМИ дают более полную картину, что происходит и в странах Центральной Африки, и сейчас на севере Африки, Ливии, где также сейчас неспокойная обстановка, и в Алжире, и в Марокко там у них конфликт», — поделился он с Федеральным агентством новостей.

События фильма «Гранит» развиваются в Мозамбике, где местные жители страдают от рук боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ). Тогда власти страны решаются обратиться за помощью к России. В африканское государство прибывает группа инструкторов во главе с командиром с позывным Гранит.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации